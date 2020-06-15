Посольство РФ дало оценку сериалу «Би-би-си» об отравлении Скрипалей

Лондон, 15 июня. Художественный мини-сериал британской телекомпании «Би-би-си» об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии оставляет без ответа огромное количество вопросов об обстоятельствах инцидента. Об этом говорится в комментарии представителя посольства РФ в Великобритании.

В посольстве напомнили, что художественный фильм об инциденте в Солсбери анонсировали в октябре прошлого года. К выходу мини-сериала британская пресса опубликована большое количество материалов на эту тему. Дипломаты отметили, что в посольстве ожидали, что фильм будет представлять из себя журналистское расследование, которое прольет свет на произошедшее, «но увидели совсем другую картину».

«Авторы сериала предлагают зрителю разделить эмоции действующих лиц, но, к сожалению, оставляют без ответа многочисленные вопросы, которые сохранились и у нас и у общественности, не удовлетворенной официальной британской версией произошедшего», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Так и не выясненным осталось, куда Скрипали отправились 4 марта, отключив телефоны; почему следствие не опубликовало записи с камеры наблюдения на доме Скрипаля; как получилось, что Скрипали потеряли сознание одновременно спустя несколько часов, а первую помощь им оказала проходившая мимо главная медсестра британских сухопутных войск.

Кроме того, до сих пор остается неизвестным, где в настоящее время находятся Скрипали и как они себя чувствуют.

«Без ответов на эти и многие другие вопросы любые рассуждения в контексте официальной версии о чьей-либо ответственности лишены смысла», — подчеркнули в посольстве РФ.

В диппредставтельстве напомнили, что российская сторона, как и раньше, настроена на поиск истины и рассчитывает, что британские власти рано или поздно предоставят исчерпывающую информацию об инциденте.

«С сожалением вынуждены констатировать, что линия, взятая Лондоном по инциденту в Солсбери, завела российско-британские отношения в тупик и нанесла серьезный урон взаимодействию между нашими странами», — резюмировали в посольстве РФ.

В понедельник «Би-би-си» начала показ мини-сериала под названием «Отравление в Солсбери». Как сообщают «Известия», первая серия стартует с того, что актеры, играющие Скрипалей, изображают симптомы отравления на скамейке.

Напомним, британские власти утверждают, что Скрипали были отравлены в Солсбери в марте 2018 года, когда их обнаружили в городском парке без сознания. В Лондоне заявили, что к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отвергла и предложила свою помощь в расследовании покушения, но в Англии от нее отказались. Также там не предоставили никаких данных об отравлении россиян.

Британская The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. По словам одного из собеседников издания, экс-полковник ГРУ с наследницей «получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь». Племянница Скрипаля Виктория заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди.