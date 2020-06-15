Кто годами содержал Алексея Навального и его ФБК

Алексей Навальный и его «Фонд борьбы с коррупцией» на протяжении почти десяти лет ведет свою деятельность в России. За этот немалый срок он и его организация неоднократно попадали в ситуации, когда против их действий выступала большая часть российского общества. Однако неизменно находились те, кто поддерживал функционирование ФБК как словом, так и делом.

Сейчас Навальный и его организация вновь оказались в тяжелой ситуации – Замоскворецкий суд Москвы отказал ФБК в снятии статуса иноагента, что может лишить фонд финансирования. Дело осложняет тот факт, что 15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по статье 128.1 «Клевета» в связи с оскорблениями в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, а также реальный срок, так как оппозиционер находится на испытательном сроке по приговору суда о деле «Ив Роше».

В такой сложной ситуации Навальному потребуется серьезная финансовая помощь для оплаты возможного штрафа, а также для оплаты адвокатов. Однако у Навального есть давние партнеры и спонсоры, которые ранее поддерживали его в самых сложных ситуациях. Расскажем о самых одиозных из них.

Разочаровавшийся Ходорковский

Самым очевидным и влиятельным сторонником Навального, который может его поддержать в новых условиях, является Михаил Ходорковский. Олигарха и оппозиционера связывают давние контакты. Они годами пересекались как в информационном поле, так и финансово. В отличие от Фридмана и Ашуркова, в распоряжении Ходорковского имеются крупные информационные ресурсы, например, «МБХ-медиа».

В 2017 году Ходорковский публично призвал своих последователей поддержать Навального в его так называемой «президентской кампании». Тогда олигарх назвал свою «Открытую Россию» и ФБК единственными альтернативными силами в России. Отметим, что кроме информационной, Ходорковский может оказывать Навальному и финансовую поддержку. Недавно Forbes оценил его официальное состояние в 600 миллионов долларов.

Однако после 2018 года бывшие соратники, возможно, находятся в ссоре. В декабре 2019 года Ходорковский заявил, что больше не рассматривает Навального как альтернативу для России. Однако не стоит исключать, что Навальный в будущем может пойти на уступки и вновь помирится с Ходорковским.

Филантроп Борис Зимин

Еще один постоянный жертвователь Навальному это Борис Зимин – сын основателя «Вымпелком», а ныне «Билайна» Дмитрия Зимина. Борис поддерживает его уже более восьми лет, ежемесячно пересылая ФБК различные суммы денег. И нисколько этого не скрывает.

«ФБК поддерживаю я лично с самого его основания», — заявил он в интервью Znak.com.

Причины есть. ФБК в свое время всячески избегал любого упоминания Зимина старшего в своих расследованиях. Зато младший из миллионеров успешно живет за рубежом и дружит с тем же самым Ходорковским. Продвигает американские НКО в России и «антироссийскую журналистику». Согласитесь, есть закономерность.

Первый крупный спонсор «ФБК» Ашурков

Одним из самых первых спонсоров ФБК стал Владимир Ашурков, бывший топ-менеджер консорциума «Альфа-групп». В феврале 2012 года бизнесмен перевел на счета ФБК минимум 300 тысяч рублей, тем самым поддержав проект Навального на самом старте.

Вот только уже в апреле 2012 года Ашурков был вынужден уйти из «Альфа-групп» по настоянию владельца консорциума Михаила Фридмана. Миллиардер объяснил свое решение тем, что молодому управленцу стоило сразу выбирать, чем он хочет заниматься – бизнесом или политикой. После ухода из бизнеса Ашурков даже стал исполнительным директором «ФБК», но в 2014 году бежал в Великобританию, после того как стал фигурантом дела о мошенничестве во время финансирования избирательной кампании Навального на пост мэра Москвы.

На сегодняшний день Ашурков проживает в Лондоне, а его аккаунт в Twitter больше напоминает мусорную бот-страницу, на которой периодически публикуются репосты записей сотрудников ФБК. Свое мнение бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» практически не освещает. Тем не менее, в Британии он вернулся в бизнес и имеет возможность поддержать Навального.

Тайный спонсор Фридман из «Альфа-групп»

Что интересно, вытеснивший Ашуркова из «Альфа-групп» Михаил Фридман лишь публично оборвал связи своей компании с Навальным. В январе 2014 года журналисты газеты «Извести» получили в свое распоряжение переписку Ашуркова с главой «ФБК».

Из переписки следует, что Фридман был заинтересован в сотрудничестве с Навальным и предлагал оказывать ему поддержку в судах. Ашурков также лоббировал финансирование ФБК из средств «Альфа-групп». Из переписки не следует, смогли ли договорится Фридман и Навальный, но в настоящее время структуры ФБК собирают пожертвования именно на счета «Альфа-банка».

Что интересно, Фридман большую часть времени также проводит в Лондоне, где обосновался его бывший подчинённый Ашурков. Как показывают события прошлых лет, в отличие от Ашуркова Фридман не спешит поддерживать Навального публично, но может поддерживать его тайно, что обговаривалось почти 10 лет назад.

На данный момент, есть все основания полагать, что «Альфа-групп» до сих пор поддерживает Навального. Например, вы никогда не найдете никаких негативных публикаций у блогера на тему «Альфа-Банка». Кроме того, именно «Альфа-Групп» стали единственными, кто не заблокировал счета ФБК во время московских протестов в 2019 году, а также во время расследования по подозрению в отмывании денег. Стоит отметить и инвестиционную компанию «Альфа-Групп» под названием «А1-Групп». Как утверждают многие эксперты, компания использовала свои связи с Навальным, чтобы облегчать процесс перекупки интересного им бизнеса. В отношении людей, мешающих «А1», блогер начинал расследования. Но это тема для отдельного материала.

Между тем, наш источник в штабе Навального утверждает, что и Михаил Фридман и Ашурков даже сейчас постоянно помогают Навальному с заказами на расследования в отношении российских чиновников, которые мешают им делать бизнес. Именно они ответственны за постоянное пополнение биткоин-кошельков оппозиционера.

Лондонский ФБК Чичваркина

Интересно, что в разгар ссоры Алексея Навального с Михаилом Ходорковским ФБК был признан в России иноагентом, что поставило под удар всю схему финансирования организации. Именно в этот сложный момент за Навального вступился Евгений Чичваркин, экс-владелец «Евросети», постоянно проживающий в Лондоне.

Он создал в Великобритании свой «Фонд борьбы с коррупцией», который намеревался использовать как кошелек для сбора денег от зарубежных спонсоров и дальнейшей их переправке Навальному. Однако в 2020 году фонд был ликвидирован без объяснения причин. Интересно, что в свое время Чичваркин продал «Евросеть» именно «Альфа-групп» фактически за бесценок, после чего он и уехал в Лондон.

Как видно, выбор у Навального не большой – либо восстанавливать отношения с Михаилом Ходорковским, либо окончательно отдать себя под контроль «друзей» из «Альфа-групп» и связанных с консорциумом бизнесменов. Хотя не стоит исключать, что в итоге ФБК может потерять и это спонсорство, как это произошло в результате личного конфликта Ходорковского и Навального.

При чем тут Бастрыкин

А вот теперь необычное. За несколько дней до того, как Следственный комитет официально заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Навального, в антироссийской «Новой Газете» выходит статья с резкой критикой главы ведомства «Генерал Висяк». Статья не приурочена ко дню рождению Бастрыкина или его ведомства. Она выпущена просто так.

Наши источники утверждают, что выпустить данный материал от главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова потребовал его основной спонсор Михаил Ходорковский, который как раз сейчас снова пытается наладить отношения с Навальным. Он знал о возможном уголовном деле и пытался надавить на Бастрыкина единственным возможным способом. Однако, остановить главу СК РФ у беглого олигарха не получилось.

Не получалось это и раньше, когда «Новая» по приказу Ходорковского пыталась обелить своего корреспондента, замешанного в связях с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация). Но тогда речь шла о незначительных публикациях. В этот раз статья была огромной. Однако пользы это Навальному так и не принесло. Бастрыкин сейчас является главным борцом с антироссийской оппозицией и агентами Госдепа среди силовиков. И останавливаться, пока они не будут наказаны, он не намерен. Так что, вероятно, блогера Алексея, как и его кураторов и друзей, ждет еще не одно уголовное дело.

1 Организация запрещена на территории РФ.