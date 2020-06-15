Клинцевич побещал сделать все, чтобы Навальный понес угловую ответственность

Москва, 15 июня. Член Совета Федерации Франц Клинцевич намерен сделать все от него зависящее, чтобы блогер Алексей Навальный понес угловую ответственность за клевету на ветерана. Об этом сенатор заявил в комментарии для РИА Новости.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении Навального по факту клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следователей, блогер нарушил закон, комментируя видеоролик телеканала RT, на котором Артеменко делится своей позицией по поводу поправок в Конституцию РФ.

«Это дело должно закончиться для Навального уголовной ответственностью, и я как парламентарий сделаю все, чтобы это произошло», — заявил Франц Клинцевич.

Сенатор утверждает, что Навальный должен понести ответственность «вне зависимости от того, кем бы ни являлся».

«Он понимал, что оскорбляет ветерана в год 75-летия войны, это чудовищно», — отмечает член Совфеда.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал сообщение о том, что ветерану Игнату Артеменко стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального в свой адрес. Сенатор отметил, что подобные действия со стороны блогера аморальны и «нуждаются в безусловном осуждении», передает RT. Напомним, что ветерану был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве».