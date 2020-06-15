Лена Миро заподозрила Лободу в любовной связи с «пацанкой»-продюсером

Москва, 15 июня. Блогер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро, предположила, что между певицей Светланой Лободой и вокалистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном нет отношений, а маленькая дочь Лободы по имени Тильда – не является ребенком Линдеманна. Об этом Мироненко написала в своем блоге.

Мироненко прокомментировала недавнее интервью Лободы, где последняя намекнула на «таинственного возлюбленного», который является отцом ее дочери Тильды. По мнению блогера, хотя Лобода и не называла имя Линдеманна напрямую, в ее речи были «намеки» на солиста немецкой группы.

«И все-таки я думаю, что Тилль Линдеманн никакого отношения к любовно-половой жизни Лободы не имеет. Зато имеет кое-кто другой, как мне кажется», — заявила Мироненко.

Она предположила, что Линдеманна не интересуют женщины, а, следовательно, едва ли он может быть отцом Тильды. Также Мироненко опубликовала подборку фотографий, где Лобода позирует со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Она сравнила пару с «пацанкой Земфирой и томной Ренатой», предположив, что обоих женщин связывают не только рабочие отношения.

«Является ли Светка Лобода лицом нетрадиционной сексуальной ориентации? Сомневаюсь. Думаю, что певица просто лежит под продюсером, как это нередко бывает», — предположила блогер.

Напомним, что в Сети уже давно ходят слухи о романе между Лободой и Линдеманном. Эти разговоры подпитывали сами артисты, а вскоре украинская певица даже снялась в клипе стороннего проекта немецкого музыканта Lindemann.