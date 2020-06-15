Замглавы МИД РФ Вершинин провел встречу с послом Сирии в Москве

Москва, 15 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сегодня провел встречу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом, информирует пресс-служба МИД РФ.

В ходе переговоров стороны затронули многие вопросы, касающиеся сирийского конфликта, в том числе военную обстановку, гуманитарную ситуацию, а также ход политического процесса в ближневосточной стране.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по всем вопросам сирийского урегулирования, включая ситуацию «на земле» в Сирии в контексте необходимости борьбы с терроризмом и меры по оказанию гуманитарного содействия всем нуждающимся», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что проекты США на Ближнем Востоке приводили лишь к смертям и разрушениям, передает RT. Так она прокомментировала слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера, заявившего, что РФ играет «деструктивную роль» на Ближнем Востоке, а потому «должна оттуда уйти».