Матери погибшего в ДТП с Ефремовым водителя назвали другую причину смерти сына

Москва, 15 июня. От матери Сергея Захарова, погибшего в автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова, скрывают правду о причинах гибели сына, сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

В беседе с телеканалом «Звезда» Добровинский сообщил, что семья погибшего курьера после трагедии очень сплотилась. Они «выбрали себе главу», адвокат непосредственно общается с братом погибшего и его супругой.

«Это очень сплоченный клан», — добавил юрист.

Добровинский отметил, что от матери Захарова скрывают причины гибели ее сына, «ей говорят, что он умер от сердечного приступа». Адвокат также добавил, что вдову Захарова он никогда не видел и не общается с ней.

Заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в реанимации. После гибели 57-летнего курьера в отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет заключения.

Позднее актер записал видео с обращением к родственникам Захарова, где попросил прощения и пообещал финансовую помощь. Как передавал RT, семья Захарова не приняла извинений артиста. По словам Добровинского, родные мужчины хотят только справедливого суда. По словам юриста, родственники также отказались принять материальную помощь от Ефремова.