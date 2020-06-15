Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Охранники стоянки рассказали о кровавой картине после стрельбы по сотрудникам ДПС

33
0 Оставить комментарий

Охранники стоянки рассказали о кровавой картине после стрельбы по сотрудникам ДПС

Москва, 15 июня. На западе Москвы мужчина открыл огонь по сотрудникам ДПС. Инцидент произошел, когда патрульные остановили авто для проверки документов. Охранники близлежащей стоянки стали очевидцами стрельбы. Они поделились комментариями с корреспондентами телеканала «360».

Очевидцы рассказывают, что они услышали 3-4 выстрела с одной стороны, а спустя несколько секунд последовал ответ со стороны полиции. Охранники говорят, что видели лежащего окровавленного правоохранителя. Согласно их показаниям, из головы у него шла кровь, а также была повреждена нога и ранена грудная клетка. Известно, что у пострадавшего инспектора ДПС пробито легкое со стороны спины.

Инцидент начался с того, что правоохранители остановили водителя за нарушения ПДД. Стрельбу по непонятным причинам инициировал проходивший мимо мужчина. Водитель, в это время находился в служебном авто. Как отмечают в ГУ МВД по Москве, для того чтобы обезвредить стрелка, правоохранители применили табельное огнестрельное оружие в соответствии с федеральным законом «О полиции». Как сообщает RT, злоумышленник получил ранение и был задержан пострадавшими от его рук сотрудниками.

Также стали известны имена сотрудников ДПС, которые получили ранения: старший лейтенант Алексей Поярков и капитан Сергей Крылов. Сообщается, что на стрелка заведено уголовное дело.

Новости партнеров

Источник: Телеканал «360»
Новости партнеров