Каир пообещал жестко ответить ПНС за нападение боевиков на граждан Египта

Каир, 15 июня. Власти Египта не собираются молчать о любых преступлениях и нарушениях, которые совершаются в отношении граждан страны на территории других государств. Соответствующее заявление сделала Набиля Макрам Убейд, глава Министерства миграции Египта.

По словам Убейд, Каир не останется безучастным при нападении на египтян за границей и примет ответные меры. Министр напомнила, что Египет ранее жестко отреагировал на бесчинства террористов ИГ1 (запрещено в РФ), казнивших граждан страны — вооруженные силы страны нанесли массированный удар по местам скопления боевиков и уничтожили ряд опорных пунктов. Также Убейд напомнила об инциденте в Йемене, произошедшем с египетскими рыбаками — власти вмешались в ситуацию и сделали все для их возвращения на родину.

شر الخلقية و الخليقة ابناء القرية المارقة الظالمة " مصراتة " يقومون بتعذيب مجموعة من العمال #المصريين الذين كانوا يعملون بمدينة #ترهونة و يجبرونهم على التلفظ بألفاظ نابية ..



حسبنا الله و نعم الوكيل وكفى ... pic.twitter.com/RkARylMOl7 — غصة الخوارج (@LiBya_73) June 14, 2020

Заявление главы министерства по вопросам миграции прозвучало на фоне распространения в Сети видео, сделанного боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Радикалы захватили около 200 египетских рабочих и обвинили их в содействии Ливийской национальной армии (ЛНА). Боевики стали издеваться над египтянами, унижать, заставлять петь унизительные песни в адрес правительства Египта и восхвалять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Свои зверства радикалы снимали на видео.

Также боевики ПНС опубликовали видео с пытками и изнасилованием неизвестного мужчины. Предположительно, жертвой мог стать один из похищенных египетских рабочих.

1 Организация запрещена на территории РФ.