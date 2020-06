ВВС США сообщили о гибели пилота упавшего в Северное море F-15

Лондон, 15 июня. Пилот американского истребителя F-15C погиб после падения самолета в Северном море, об этом говорится в сообщении 48-й истребительного авиаполка ВВС США в Twitter.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS