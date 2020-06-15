ВВС США сообщили о гибели пилота упавшего в Северное море F-15

Лондон, 15 июня. Пилот американского истребителя F-15C погиб после падения самолета в Северном море, об этом говорится в сообщении 48-й истребительного авиаполка ВВС США в Twitter.

«Пилот упавшего F-15C Eagle найден. Подтверждено, что он погиб. Это трагическая потеря. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье пилота и 493-й истребительной эскадрилье», — сказано в сообщении авиаполка ВВС США, расквартированного в Великобритании.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020

Имя пилота не раскрывается. На данный момент родственники погибшего пока не проинформированы о трагедии.

В понедельник утром стало известно о падении истребителя F-15C в воду у побережья Восточного райдинга Йоркшира — графства, расположенного на севере Англии. Как ранее сообщили в ВВС США, самолет совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту.

Причины падения не называются. Истребитель вылетел с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, которую используют ВВС США.