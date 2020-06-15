МИД РФ назвал абсурдными заявления западных СМИ о затягивании процесса над Уиланом

Москва, 15 июня. Министерство иностранных дел России ответило на заявления властей США о приговоре Полу Уилану по делу о шпионаже, выразив свое несогласие с позицией Вашингтона. Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, позиция западных СМИ, которые обвиняют Россию в «затягивании процесса», является «абсурдной и необоснованной».

В МИД РФ напомнили, что только полгода Уилан потратил на ознакомление с судебными материалами.

«Тем не менее, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Российские дипломаты напомнили, что рассуждающие о «чрезмерной суровости приговора» забывают о том, что в США и многих других странах Запада признанных виновными в шпионаже могут отправить в тюрьму на десятки лет или даже пожизненно, без права помилования.

Напомним, что Мосгорсуд в этот понедельник вынес приговор Полу Уилану за шпионаж. Он получил 16 лет колонии строго режима. Отметим, что Уилан имеет гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.

Следствие официально не раскрывает фабулу дела: в пресс-релизе ФСБ сообщалось лишь, что гражданин США был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции, при нем была флешка со сведениями, представляющими государственную тайну.