Открывший огонь по сотрудникам ДПС в Москве оказался братом полицейского

Москва, 15 июня. Открывший огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев оказался братом сотрудника МВД Ингушетии и сыном высокопоставленного офицера, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным Baza, отцом нападавшего является Азит Галаев — высокопоставленный офицер в отставке Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Ингушетии, а один из братьев стрелка — действующий сотрудник МВД Ингушетии. Как сообщает «Интерфакс», Азит Галаев был вызван на допрос и уже находится в полицейском отделе.

Напомним, что ранее 25-летний Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС в западной части Москвы. Следователи намерены проверить стрелка на причастность к убийству главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Также Галаева проверят на причастность к террористическим организациям.

В результате нападения два сотрудника ДПС получили ранения, несмотря на это им удалось задержать стрелка. Сейчас за жизнь правоохранителей борются врачи. По предварительным данным, в инспекторов ДПС попало около семи пуль, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее «Известия» сообщали, что на данный момент проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехал руководитель Главного Следственного управления Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов.

Отмечается, что прокурор столицы Денис Попов поставил уголовное дело, открытое по факту инцидента, на особый контроль.