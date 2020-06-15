Сестра Жанны Фриске пришла помянуть певицу на кладбище в Балашихе в ее вещах

Москва, 15 июня. На Николо-Архангельском кладбище собрались родственники, друзья и поклонники Жанны Фриске, чтобы почтить ее память. Сестра Жанны Наталья пришла на церемонию в вещах и украшениях певицы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отец Жанны Владимир не раз упомянул, что устал от нападок хейтеров на его семью в интернете и СМИ.

«Пусть пишут что хотят, конечно, для меня главное, что Жанну помнят и любят», — поделился Владимир.

Фриске также сообщил, что собирается написать обращение своему внуку ко дню рождения Жанны, письмо будет отправлено ему лично.

Наталья пришла на церемонию в вещах своей сестры. Она надела несколько украшений, которые Жанна подарила ей при жизни.

Также почтить память пришел продюсер Андрей Загорский, которого возмутило количество пришедших гостей из шоу-бизнеса.

«В прошлом году на юбилей Жанны пришли те же самые люди, что и сегодня. Остальным просто плевать», — посетовал он.

В 2013 году Фриске узнала, что у нее онкологическое заболевание — неоперабельная опухоль головного мозга, глиобластома. После этого она начала лечение в США и Германии. Затем были лечение и реабилитация в Китае, в Москве, в Лос-Анджелесе и снова в российской столице.

Состояние Фриске ухудшалось, и последние три месяца своей жизни она провела в состоянии комы. Поздно вечером 15 июня 2015 года Жанна скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе.