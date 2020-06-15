Москва, 15 июня. Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро могла подать документы на оформление российского паспорта из-за особого налогового статуса для артистов и творческих людей. Такое предположение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги», — заявил он.

По мнению Пригожина, сподвигнуть исполнительницу на получение гражданства РФ могли и другие привлекательные стороны России и ее жителей.

«По большому счету, Россия привлекательна своим отношением — менее циничным, чем оно существует. У нас нет этого хладнокровного отношения. Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам», — объяснил продюсер.

Певица неоднократно бывала в России и хорошо знакома ее жителям. Уругвайскую звезду российская публика узнала и полюбила летом 1999 года, когда на отечественном телевидении впервые начали показывать аргентинский сериал «Дикий ангел», главную роль в котором исполняла 20-летняя латиноамериканская актриса, напоминает «Пятый канал». Уже в 2001-м году российские поклонники восторженно встречали Орейро в Москве, куда она приехала в рамках большого концертного тура.

В прошлом году на одном из телешоу певица заявила, что чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардье», у которого уже есть российское гражданство.

В посольстве России в Аргентине пояснили, что вопрос о предоставлении гражданства звезде из Уругвая находится на рассмотрении властей страны, и сроки принятия решения пока прогнозировать сложно, в том числе и из-за эпидемиологической ситуации, передает радио Sputnik.