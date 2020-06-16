Сирия, 16 июня. Коалиция США приступила к строительству тюрьмы на территории лагеря «Аль-Хол». Мирные жители сорвали патрулирование ВС Турции на севере Хасаки. Высокопоставленный боевик был убит в зоне «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с террористами в южной части Идлиба.

ВС Турции: заявили об уничтожении 81 убежища РПК на севере Ирака; направили еще один военный конвой в Идлиб; столкнувшись с негодованием гражданского населения, были вынуждены прекратить патрулирование на севере Хасаки.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у населенного пункта Тель ас-Саман в северной части Ракки; обвиняется в нападении на мастерскую по ремонту техники и в поджоге здания совета по делам религии в Дейр-эз-Зоре; причастно к убийству восьми человек в провинции Дияла в Ираке.

«Джейш ас-Сукур»: лишилась своего главаря в результате налета неизвестных в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные бандгруппы: несут ответственность за смерть сирийца в районе Ан-Нашва города Хасака; столкнулись с недовольством жителей в городе Аш-Шаддади; арестовали несколько детей в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Протурецкие силы: понесли потери в результате взрыва южнее Рас аль-Айна в северной части Хасаки; обвиняли курдских боевиков в организации вылазки в районе Тель-Абьяда в Ракке.

Международная коалиция: приступила к строительству тюрьмы на территории лагеря «Аль-Хол» в Хасаке; перебросила подкрепления на восток Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщал, что накануне в провинцию прибыла очередная колонна подкреплений возглавляемой США международной коалиции. Военный конвой проследовал в сторону американской базы, которая располагается поблизости от газоперерабатывающего завода «Коноко». Как известно, в этом районе ведется незаконная добыча сирийских энергоресурсов и их вывоз за рубеж.

В контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции продолжились вылазки неизвестных. Военный источник (DeirEzzor24) сообщал о налете на мастерскую по ремонту техники в населенном пункте Аль-Хаваидж. Нападавшие застрелили владельца предприятия, сирийца по имени Абудул Абу аль-Маджид. В совершении вылазки обвинялись члены подпольных групп «Исламского государства».

Позднее стало известно о поджоге здания совета по делам религии в деревне Хамар аль-Али на северо-западе региона, ответственность за который также возложили на джихадистов ИГ1. Кроме того, боевиков террористической группировки подозревают в убийстве мэра города Ат-Тайяна.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба накануне въехал новый военный конвой Турции. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что колонна с подкреплениями пересекла границу через пункта пропуска «Кафр-Лусин».

На юге провинции возобновились взаимные обстрелы между Сирийской Арабской Армией (САА) и террористами антиправительственных бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (IdlibPlus) сообщал о стычках в районе населенного пункта Кансафра.

Во второй половине дня неизвестные напали на протурецких боевиков неподалеку от деревни Кафр Ханан в зоне «Большого Идлиба». Telegram-канал (anna_news) сообщал, что в результате налета был убит главарь группировки «Джейш ас-Сукур» Юсеф аль-Хусейн. Кроме того, ранения получил следовавший вместе с ним лидер бригады «Аль-Ханса». Личность нападавших все еще не была установлена.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Nour сообщало о подрыве автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере региона. Детонация транспортного средства произошла неподалеку от населенного пункта Тель ас-Саман. В минировании подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

На севере провинции в районах, занимаемых протурецкими боевиками, произошло убийство мирного жителя. Сириец был застрелен в населенном пункте Айн аль-Арус южнее города Тель-Абьяд. Предполагается, что он стал жертвой налета курдских боевиков, осуществляющих подпольную террористическую деятельность в зонах контроля союзных Турции формирований.

Поступали сообщения о нападении на сирийских солдат на юге провинции. Twitter-канал (SOHEB2019) передавал, что неизвестные открыли огонь по патрульным Сирийской Арабской Армии (САА) поблизости от поселения Дибси-Афнан, в результате чего погибли двое военнослужащих САА.

Провинция Хасака

В минувшие сутки произошел взрыв в зоне операции «Источник мира». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что сработало СВУ, заложенное в одном из автомобилей в поселении Мушерфе Ремо. Жертвами инцидента стали шесть членов протурецкой «Сирийской национальной армии», трое из которых погибли. В организации взрыва обвинялись члены радикальных курдских бандгрупп.

В административном центре региона, который находится под контролем «Демократических сил Сирии (SDF), один из местных жителей скончался под колесами автомобиля одного из курдских боевиков. По данным новостного портала Al Nour, инцидент произошел в районе Ан-Нашва.

Новые рейды SDF прошли в «Аль-Холе». Охранниками лагеря были арестованы несколько несовершеннолетних лиц, которые являются родственниками террористов «Исламского государства». Их подозревают в попытке дестабилизировать обстановку в пункте временного размещения. Позднее стало известно, что силы международной коалиции США приступили к строительству тюрьмы на территории лагеря.

Вновь активизировались протесты в городе Аш-Шаддади в южной части провинции. Twitter-канал (SOHEB2019) передавал, что требования протестующих остались прежними — борьба с коррупционерами и повышение уровня жизни.

Во второй половине дня сирийцы сорвали патрулирование ВС Турции. Военный источник в сети Telegram (rybar) передавал, что жители деревень Джамаль и Мерики перекрыли проезд колонне турецких военных и начали бросать в камни в технику. Это вынудило турецких солдат отказаться от проведения мониторинга.

Ирак

В северных районах Ирака накануне продолжился третий этап операции «Коготь» вооруженных сил Турции. Информацию о результатах предпринятых действий публиковал официальный Twitter-канал Минобороны Турции (tsavunma). По данным оборонного ведомства, в течение дня турецким ВВС удалось уничтожить 81 убежище боевиков группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). О числе нейтрализованных террористов не сообщалось.

На востоке страны тем временем вновь активизировались «спящие ячейки» ИГИЛ1. Новостной портал The Baghdad Post заявлял об убийстве восьми человек в окрестностях города Ханакин в провинции Дияла. Двое из убитых принадлежали к числу сотрудников полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.