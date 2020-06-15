Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27 

Москва, 15 июня. Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. Видеозапись опубликовало РИА Новости.

«Дежурными силами по ПВО (противовоздушной обороны. — Прим. ФАН) Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — сообщают в Минобороны.

Российские Су-27 отправились на перехват. В оборонном ведомстве заявили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Отмечается, что самолеты США не нарушили российскую границу.

Ранее российские военные заявляли, что отслеживают крупные учения НАТО Baltops, передают «Известия». Североатлантический альянс проводит маневры с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря.

До этого сообщалось, что королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании испугались российского Ил-20, пролетавшего над Балтикой. Лондону пришлось поднять свои истребители Typhoon («Тайфун»), которые базируются в Литве в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, для перехвата российского Ил-20 над Балтийским морем.