Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27 

32
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27 

Москва, 15 июня. Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. Видеозапись опубликовало РИА Новости.

«Дежурными силами по ПВО (противовоздушной обороны. — Прим. ФАН) Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — сообщают в Минобороны.

Российские Су-27 отправились на перехват. В оборонном ведомстве заявили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Отмечается, что самолеты США не нарушили российскую границу.

Ранее российские военные заявляли, что отслеживают крупные учения НАТО Baltops, передают «Известия». Североатлантический альянс проводит маневры с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря.

До этого сообщалось, что королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании испугались российского Ил-20, пролетавшего над Балтикой. Лондону пришлось поднять свои истребители Typhoon («Тайфун»), которые базируются в Литве в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, для перехвата российского Ил-20 над Балтийским морем.

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров