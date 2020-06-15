Большинство объектов по нацпроектам сдадут в Сургуте с опережением графика

Сургут, 15 июня. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проинспектировала строительство домов и дорог по нацпроектам в Сургутском районе. По данным местных властей, большинство объектов строятся с опережением графика.

Как сообщает Infox.ru, Комарова посетила микрорайон «Гидронамыв» в Белом Яре. Здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется стройка дороги длинной в 2,5 км. Согласно проекту, работы проводятся до конца 2021 года, однако строители намерены завершить проект досрочно, уже в текущем году.

Глава ХМАО также осмотрела строительство многоэтажек в городском поселении Барсово, которое ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Большую часть отстроенных квартир передадут жителям Югры, проживающим в аварийном или ветхом жилье. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, два дома должны быть введены в эксплуатацию уже в третьем квартале этого года.

Комарова подчеркнула, что ликвидация ветхого жилья является приоритетом деятельности региональных властей.

«На необходимость решения этой задачи указал и президент России Владимир Путин. Это важно для нашего региона. Людям нужно дать возможность переместиться в нормальные условия», — добавила она.

Застройщики также сообщили, что намерены досрочно, в августе, сдать детский сад на 300 мест в Солнечном, который возводят в рамках нацпроекта «Образование».

Трубецкой на своей странице в Facebook сообщил, что в его районе большинство объектов по нацпроектам «строятся без задержек и даже с опережением графика».