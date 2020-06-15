Стрелявшему в сотрудников ГИБДД грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного срока

Москва, 15 июня. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — сообщили в СК РФ.

Открывшему стрельбу по сотрудникам ГИБДД мужчине грозит от 12 лет тюрьмы. Максимальное наказание по данной статье ― пожизненное заключение.

Инцидент произошел в понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники ДПС остановили такси за нарушение ПДД. Проходивший мимо гражданин начал стрелять в полицейских.

Оба сотрудника получили ранения, несмотря на это им удалось задержать стрелявшего. Сейчас за жизнь полицейских борются врачи. В инспекторов ДПС попало около семи пуль, их состояние оценивается как тяжелое. Стрелок тоже находится в больнице. Ранее появилась информация, что якобы стрелявший скончался. В СК опровергли информацию о смерти стрелка.