Адвокат семьи погибшего Захарова объяснил, зачем его родные пришли на эфир к Малахову

Москва, 15 июня. Родные Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, приходили на телевидение, чтобы привлечь максимальное внимание к расследованию аварии. Об этом рассказал их адвокат Александр Добровинский.

Сын Захарова Виталий на прошлой неделе вместе с супругой пришел в студию программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1». В выпуске принял участие и племянник погибшего.

Многие сочли, что таким образом близкие скончавшегося водителя зарабатывают на трагедии, однако Добровинский заявил, что подобные обвинения — это не более чем клевета. Он подчеркнул, что семья не получала денег за участие в программе.

«Мы хотели и хотим только одного — чтобы дело о трагической гибели Сергея не было замято, как это обычно делается. Вот почему мы пошли», — объяснил защитник позицию родственников Захарова.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в реанимации.

После гибели 57-летнего курьера против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет заключения.

Известный артист принес извинения семье погибшего лишь спустя несколько дней после аварии, однако родные Захарова принять их отказались, уточняет «Ридус». Близкие водителя сочли раскаяние актера запоздалым и заявили, что не примут от него материальную помощь и продолжат добиваться справедливости.