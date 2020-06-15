Директор УК в Красноярске прокомментировал видео с избиением ребенка в лифте

Красноярск, 15 июня. Женщина в Красноярске, избившая ребенка в лифте, скорее всего, его бабушка или няня, считает глава управляющей компании дома, где произошел инцидент.

По его словам, об этом происшествии говорить уже весь Красноярск. Люди возмущены жестоким обращением с ребенком.

«Целый день и полиция ходит, и инспекция по делам несовершеннолетних», — отметил глава компании, его слова передает «360».

Видео, на котором женщина бьет ребенка с такой силой, что девочка падает на пол, появилось в соцсетях. После удара жительница Красноярска ставит малышку на ноги, поправляет ей капюшон и выходит из лифта.

По данным правоохранителей, в этом доме женщина не живет. Вероятно, она приезжала к кому-то из жильцов в гости.

В российских СМИ неоднократно появлялась информация о жестоком обращении с детьми. Ранее пьяный житель Екатеринбурга избил собственного семимесячного сына, который плакал в коляске. Мальчика госпитализировали с травмами.