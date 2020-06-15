Наиболее сознательные и лучшие люди России, желавшие добиться справедливости и защитить малую родину и сограждан — сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, кем были добровольцы, защищавшие Донбасс от карателей ВСУ в 2014 году.

Сбитый самолет ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский 14 июня почтил память десантников Вооруженных сил Украины, находившихся на сбитом самолете Ил-76 и направлявшихся в луганский аэропорт для проведения карательной операции.

Всего на борту сбитого Ил-76 было 40 десантников из Днепропетровской бригады, а также 9 членов экипажа воздушного судна. Все военные прекрасно знали, что целью их операции является зачистка неугодного населения, которое не принимает новую власть в Киеве. Самолет должен был стать одним из четырех, которые доставят десантников на место карательной операции.

Еще 2 июня 2014 года стало понять, что украинские военные намерены проливать кровь жителей Донбасса, когда ВВС Украины били прямой наводкой по центру Луганска. Готовилась полномасштабная зачистка территорий, ведь к окраинам города уже были переброшены наземные силы ВСУ. Многие назвали действия украинских военных братоубийственной войной, однако по мнению Владимира Зеленского, летевшие на сбитом Ил-76 военные – не каратели, а защитники независимости Украины.

«Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76 и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость», — написал украинский президент в социальных сетях.

Правда о событиях в Донбассе

Однако Зеленский не был на поле боя в 2014 году, когда украинские военные сознательно стреляли по жилым кварталам, терроризируя своих соотечественников, желавших говорить на русском языке.

Автор Telegram-канала Astra Militarum рассказал о найденном дневнике ополченца ЛНР Александра Чепишко, бывшего военнослужащего и участника чеченских кампаний, приехавшего из Сызрани в Луганск в 2014 году.

В своем последнем письме отцу перед гибелью в боях за луганский аэропорт Чепишко отчетливо рассказывает, почему он и такие же добровольцы поехали в Донбасс защищать справедливость и мирных людей от геноцида.

«Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верили, чем дорожим и что любим? Все то, за что погибли 69 лет назад десятки миллионов людей!» — писал Александр Чепишко.

Доброволец рассказывает и о преступлениях украинских военных, расстреливающих мирное население без мук совести или сожаления.

«Город расстреливают из орудий. По мирному городу, где живут обычные люди! Погибших не могут достать из-под завалов месяцами. Людей просто не успевают доставлять в больницы…», — отмечал Александр Чепишко.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем руководствовались российские добровольцы, приезжавшие в Донбасс.

Часть русского духа

По словам собеседника ФАН, все прекрасно помнят наносимые ВСУ удары по жителям Донбасса, все это — не что иное, как настоящие военные преступления с большим количеством жертв. И делая такие заявления, Владимир Зеленский занимается героизацией военных преступников.

«Этих убийц можно поставить в один ряд с Романом Шухевичем и Степаном Бандерой. Они были карателями и другого мнения тут быть не может. Это провокационно-преступное поведение со стороны руководства Украины», — говорит сенатор.

Франц Клинцевич отметил, что такие русские добровольцы, как Александр Чепишко, ехали в Донбасс, так как не могли смириться с несправедливостью и хотели оказать поддержку и помощь мирным людям Донецка и Луганска.

«Это серьезное решение, настоящее самопожертвование. Они поехали, зная, что им никто не заплатит, ведь не было там ни у кого денег. Они поехали искренне, взяв отпуск или уволились. Приехало в Донбасс и много ветеранов, для них это был выбор, связанный с Родиной в широком смысле. Для меня они все — настоящие герои, с глубокими внутренними утверждениями о справедливости. Я знаю многих добровольцев и очень этим горжусь. И мы должны бороться за то, чтобы этих людей считали героями», — считает Франц Клинцевич.

По словам члена комитета Совета Федерации, желание русских добровольцев сражаться за справедливость объясняется высоким уровнем души, даже «этнической кодировкой».