Сирия, 15 июня. Главарь группировки «Джейш ас-Сукур» был застрелен неизвестными в Идлибе. Жители Хасаки отказались пропустить патруль ВС Турции. На севере Алеппо возобновились перестрелки между союзниками Турции и курдскими боевиками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят обыски в Западном Дейр-эз-Зоре; продолжают обмениваться ударами с боевиками на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве мера города Ат-Тайяна на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джейш ас-Сукур»: лишилась своего главаря в результате нападения неизвестных в Идлибе.

ВС Турции: столкнулись с негодованием мирных жителей на севере Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись обстрелам протурецких боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

В северной части провинции вновь интенсифицировались обстрелы со стороны союзников Турции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (GABchaag10), боевики поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии» открыли огонь по населенному пункту Айн-Дакна, который находится в районе Тель-Рифата. Оппозиционные медиапорталы утверждают, что этому предшествовали обстрелы курдскими боевиками города Аль-Баб. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) заявляет о новом налете неизвестных в контролируемых курдскими боевиками районах на востоке провинции. Группа лиц на мотоциклах застрелила мэра города Ат-Тайяна. Предполагаемыми организаторами убийства считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки.

Тем временем Сирийская Арабская Армия (САА) Национальные силы Обороны****** (NDF) не перестают патрулировать местность на западе провинции. По данным военного источника в сети Twitter (SteeleSyAA), обыски ведутся на территории Сирийской пустыни, где могут скрываться боевики террористической группировки.

Провинция Идлиб

В зоне «Большого Идлиба» произошло убийство одного из высокопоставленных боевиков вооруженной оппозиции. Telegram-канал (anna_news) сообщает, что в районе деревни Кафр Ханан неизвестными был застрелен главарь группировки «Джейш ас-Сукур» Юсеф аль-Хусейн. Также в результате налета ранения получил террорист по имени Абу Усама, который стоял во главе бригады «Аль-Ханса». Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Известно, что «Джейш ас-Сукур» входит в состав формирования«Сукур аш-Шам», которое, в свою очередь, принадлежит к «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией.

Между тем в южной части региона продолжаются столкновения на линии разграничения правительственных сил и террористов незаконных бандформирований. Информационный портал Masar Press Agency передает, что в ответ на удары со стороны боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской Арабской Армии (САА) открыли огонь по их опорным пунктам на окраинах городов Аль-Бара и Аль-Фатир.

Провинция Хасака

Поступила информация о том, что турецкие военные столкнулись с негодованием мирного населения в северной части Хасаки. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), жители населенных пунктов Джамаль и Мерики отказались пропустить патруль ВС Турции. После того как сирийцы начали забрасывать технику камнями, турецкие подразделения были вынуждены развернуться.

Напомним, северные районы Ракки и Хасаки перешли под контроль ВС Турции и поддерживаемых ими формирований в октябре прошлого года в результате операции «Источник мира». Однако далеко не все местное население поддерживает передачу этих земель союзникам Турции. Подобное отношение сформировалось ввиду многочисленных преступлений подконтрольных Анкаре боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.