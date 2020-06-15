Одноклассница рассказала о подростке, готовившем теракт в школе Волгограда

Волгоград, 15 июня. Одноклассница подростка, готовившего теракт в одной из школ Волгограда, описала его как тихого и простого парня.

Школьница рассказала, что училась с мальчиком в седьмом классе, затем его перевели на домашнее обучение.

«Сейчас мы закончили восьмой класс. В обычной жизни мы с ним не общаемся. Так что не могу точно сказать, мог ли он на такое пойти. В школе он был простым, тихим парнем», — добавила она.

Известно, что мальчик живет с мамой и бабушкой. В поле зрения социальных и правоохранительных органов эта семья не попадала.

Как рассказали ранее в Следственном комитете России, 14-летний подросток изготавливал дома взрывные устройства. О незаконной деятельности узнали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. В квартире, где живет мальчик, нашли СВУ, компоненты для изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, и 18 бутылок с зажигательной смесью.

Следствие полагает, что у обвиняемого могли быть сообщники, а нападение на школу он готовил из-за конфликта с учеником и одним из сотрудников учебного заведения. Сам подросток утверждает, что собирался воспользоваться изготовленными взрывными устройствами исключительно для развлечения — привести их в действие на пустырях.

Подростка арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывных устройств и подготовке к убийству двух и более лиц общеопасным способом.