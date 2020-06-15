Симоньян отреагировала на блокировку аккаунта «Лидеров России» в Twitter

Москва, 15 июня. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала блокировку аккаунта «Лидеров России» в социальной сети Twitter.

Симоньян кратко отреагировала на очередную блокировку российских аккаунтов в американских соцсетях. Главред возмутилась, почему до сих пор не последовала реакция на повторяющиеся провокации и цензуру.

«Я не понимаю, почему мы это терпим», — написала Симоньян.

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, в том числе и аккаунт «Лидеров России». Поводом для блокировки в американской соцсети назвали «пропаганду». Для пользователей соцсети не доступна информация о всероссийском конкурсе для руководителей нового поколения.

Кроме аккаунтов из России, блокировке были подвергнуты 23,75 тысячи микроблогов из Китая и 7,3 тысячи из Турции. Представители Twitter заявили, что эти учетные записи якобы были «связаны с властями этих стран и были задействованы в информационных операциях».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, комментируя блокировку, назвал ее инструментом политической цензуры. Он добавил, что для идентификации «преступных» аккаунтов Twitter работал с так называемым Австралийским институтом стратегической политики, финансируемым правительствами США и Австралии, а также многочисленными производителями оружия.