Вучич сообщил Путину, что посетит парад Победы в Москве

Москва, 15 июня. Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил, что прибудет в Москву на парад Победы 24 июня.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник по инициативе сербской стороны состоялись телефонные переговоры глав Сербии и РФ.

Стороны позитивно оценили высокий уровень двустороннего стратегического партнерства, а также обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества. Речь, в частности, шла о снятии ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

Обсуждая косовское урегулирование, российский президент «высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения», которое после должен утвердить Совбез ООН.

«Александр Вучич подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Трансляция парада на Красной площади по случаю юбилея Победы начнется 24 июня в 10.00 часов по московскому времени. В 22.00 состоится праздничный салют. Ранее глава государства объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы, передавал RT.

В понедельник Минобороны России провело в Алабино заключительную репетицию парада. В тренировке воздушной части парада были задействованы 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ. Готовилась к торжественному мероприятию и пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчетов.

Вскоре участники парада проведут две тренировки на Красной площади. Репетиции пройдут ночью 17 и 18 июня. Генеральный прогон состоится 20 июня.