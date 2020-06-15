Плющенко призвал назвавшего его алчным Навального «обсудить вопросы по-мужски»

Москва, 15 июня. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил скандально известному блогеру Алексею Навальному, назвавшему их с супругой, продюсером Яной Рудковской, «алчными родителями». Фигурист предложил обидчику «обсудить вопросы по-мужски».

Перебранка произошла из-за комментария, который Навальный оставил под постом Плющенко в Instagram с призывом к россиянам пойти на голосование по поправкам в конституцию.

«Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители», — написал блогер под видео, в котором снялись фигурист, его супруга и их сын Саша (Гном Гномыч).

Плющенко отметил, что не Навальному рассуждать о наличии или отсутствии совести у людей.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь», — указал он скандалисту.

Спортсмен также заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране, и вызвал его обсудить накопившиеся вопросы по-мужски.

Напоследок Плющенко напомнил блогеру, что его дочь Дарья учится в Стенфорде, одном из самых дорогих вузов США, указав на то, что Навальный никак не связывает судьбу наследницы с родной Россией.

«Оппозиционер» на вызов Плющенко пока не ответил.

Напомним, что блогер пытается агитировать общественность игнорировать голосование по поправкам, а также распространяет фейки о нем.

Навального уже уличили в том, что он тиражировал вбросы о якобы принуждении к голосованию. Наряду со своими сторонниками он публиковал анонимные жалобы с соответствующим содержанием, но общественный штаб по контролю за выборами выяснил, что все они представляют собой лишь фейки.