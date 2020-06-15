В Госдуме отреагировали на «каминг-аут» Губки Боба требованием вернуть радугу детям

На своей странице в Twitter телеканал Nickelodeon опубликовал изображение Губки Боба в твите в поддержку Pride Month — месяца защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества. Депутатам Госдумы Виталию Милонову и Алексею Журавлеву не понравился такой намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию героя популярного в РФ мультсериала.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

(????: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», Виталий Милонов назвал случившееся «маразмом».

«Это маразм, когда [совершает каминг-аут] детский игровой персонаж, о половой принадлежности которого никто в принципе не задумывался, потому что Боб — это мальчик. Но эта попытка залезть в сознание наших детей через простые детские мультяшные образы не в первый раз предпринимается. По сути, это попытка сломать систему воспитания, которая есть в нашей стране. Я думаю, здесь мы должны быть очень принципиальны. Ведь мы не допустим какого-то похотливого человека, который с эротическими рассказами приходил бы в нашу семью. История про ЛГБТ и ориентацию Губки Боба — это взрослая тема. Эта тема не для детей в принципе. Это сделано для того, чтобы наиболее кричащая, низкая, левацкая часть американского общества поддержала вот эту кампанию Nickelodeon», — заявил Милонов.

По мнению депутата Госдумы, «ни один нормальный родитель не позволит ребенку задумываться над этой ассоциацией».

«Это подло и гадко — пытаться подавать детям сексуальный контент. Они станут взрослыми и сами сформируют свое правильное — негативное — отношение к ЛГБТ. Слава богу, что советские и российские мультфильмы сделаны в гендерно правильной ориентации, и нашего Волка из «Ну, погоди!» уж точно никак нельзя переориентировать», — добавил парламентарий.

Депутат Алексей Журавлев согласился с коллегой по нижней палате российского парламента.