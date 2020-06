В Госдуме отреагировали на «каминг-аут» Губки Боба требованием вернуть радугу детям

На своей странице в Twitter телеканал Nickelodeon опубликовал изображение Губки Боба в твите в поддержку Pride Month — месяца защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества. Депутатам Госдумы Виталию Милонову и Алексею Журавлеву не понравился такой намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию героя популярного в РФ мультсериала.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

(????: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h