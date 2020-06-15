Убитая в Красноярском крае девочка заявляла в полицию об изнасиловании

Красноярск, 15 июня. Погибшая 30 мая в Красноярском крае школьница Марина Х. ранее заявляла в полицию об изнасиловании и угрозах, сообщили в краевой прокуратуре.

Проверку инициировали после народного схода в деревне Нижняя Коя, где была убита 12-летняя девочка. Прокуратура установила, что органы профилактики правонарушений несовершеннолетних не работали с проблемными подростками.

Марине угрожали убийством в феврале 2020 года. Также возбуждено уголовное дело об изнасиловании девочки, которое произошло в июне 2019 года.

Насильник избежал ответственности, поскольку на момент преступления ему было только 13 лет. Не добившись справедливости, мать девочки пришла к малолетнему преступнику домой, чтобы поговорить. Ее осудили на шесть месяцев тюрьмы за угрозы убийством.

«Потому что всем плевать. Знаете, сколько здесь подростков со справками? Восемьдесят процентов. Они изнасиловали мою дочь в прошлом году, которую сейчас убили. А мне дали уголовное наказание за то, что я их погоняла», — рассказала мать девочки Наталья, ее слова передает телеканал «360».

Тело школьницы нашли 1 июня на заброшенной свалке, полиция задержала двух парней: 25 и 19 лет, а также подростка 14 лет.