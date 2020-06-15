Ремесло полагает, что Навальный по статье о клевете получит 240 часов обязательных работ

Москва, 15 июня. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексей Навальный, вероятнее всего, получит 240 часов обязательных работ за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом заявил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело в отношении одиозного блогера по части второй статьи 128.1 Уголовного кодекса. Ремесло, комментируя решение ведомства, напомнил, что сам подавал заявление на Навального в СК и Генпрокуратуру.

Юрист заметил, что у Навального «интересная статья», по которой ему грозят 240 часов обязательных работ. Ремесло полагает, что приговор блогеру будет обвинительным, поскольку состав преступления ясен. Оскорбительный пост главы ФБК до сих пор не удален и зафиксирован.

«Я полагаю, что для Навального обязательные работы будут хорошим наказанием, потому что человек явно зарвался, пора какую-то «терапию» к нему применить», — цитирует Ремесло Nation News.

Член ОП уверен, что «обнаглевший» и оскорбивший ветерана Навальный получил по заслугам. Он напомнил, что у блогера была возможность извиниться за свои слова, но он ею не воспользовался.

Напомним, что ветеран Артеменко принял участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ. Фронтовик выразил свою гражданскую позицию, а Навальный назвал его и других появившихся в видео людей «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями».

Внук фронтовика Игорь Колесников рассказал, что 93-летнему ветерану стало плохо после оскорбительных слов блогера. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве.

Поступок Навального вызвал широкий общественный резонанс. Глава ФБК оскорбил не только Артеменко, но и других людей, в том числе президента Лиги здоровья нации, известного кардиохирурга Лео Бокерию. За врача вступились коллеги и пациенты, а в Общероссийском народном фронте и других организациях призвали правоохранительные органы разобраться с Навальным.