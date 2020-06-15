Директор онкологического центра рассказал, как опыт итальянцев помог спасти россиян

Санкт-Петербург, 15 июня. В ходе онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор Петербургского городского онкологического центра, профессор Владимир Моисеенко рассказал, как в учреждении учли итальянский опыт работы онкологов во время пандемии коронавируса.

«Мы очень много общаемся с нашими зарубежными коллегами и используем опыт друг друга. Первое, что я услышал от итальянских онкологов, — это сделайте все, чтобы сохранить коллектив. У них уже в марте была проблема: 30% медицинского персонала болели, 30% были на больничном, и только оставшиеся работали. Естественно, оставшиеся работали за троих. Поэтому мы предприняли максимум усилий, чтобы обеспечить всех [своих сотрудников] средствами индивидуальной защиты», — пояснил он.

Другой проблемой, по словам Моисеенко, стали пациенты. Было важно не допустить на территорию центра тех, кто потенциально может стать источником инфекции, поскольку шансы подхватить COVID-19 для онкологических больных в 5-7 раз выше, чем для других.