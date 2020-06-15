Пиар-директор Началовой впервые опубликовала фото могилы певицы с новым памятником

Москва, 15 июня. На могиле Юлии Началовой появился памятник. Первые фотографии с могилы звезды опубликовала пиар-директор певицы Анна Исаева.

По ее словам, публикацию фото она обсуждала с родителями Юлии накануне, в итоге они решили, что памятник надо показать людям.

«Никогда до этого я не выкладывала фото ее могилы. Делаю это ради тех, кто является ее поклонниками и не может доехать до Москвы, проживая в других городах», — написала Исаева в своем Instagram.

Анна уточнила, что установка велась с мая. Полностью работы были завершены в минувшую пятницу.

«Предвещая вопросы — белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней обозначая границы жизни и смерти», — пояснила она.

Исаева добавила, что жизнерадостный и выразительный портрет был выбран, чтобы напоминать о том, какой все знали Началову при жизни.

«Помним, Юля, помним. Поговорила с тобой сегодня, Юлечек», — заключила она.

Напомним, 8 марта прошлого года Началову экстренно доставили в больницу с репетиции. У артистки выявили повышенный уровень сахара в крови. Кроме того, была диагностирована ранняя стадия гангрены, которая развилась у нее из-за незначительной травмы ноги.

Больше недели медики пытались спасти ее жизнь, но в итоге певицы не стало. У Началовой осталась дочь Вера. Ее певица родила от футболиста Евгения Алдонина. Сейчас девочка живет с родителями Юлии — своими бабушкой и дедушкой, но периодически навещает отца.