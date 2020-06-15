Сомнительные сборы «Открытой России» могут привести к уголовному делу

Санкт-Петербург, 15 июня. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводит проверку по факту распространения недостоверной информации об отсутствии СИЗ у сотрудников скорой помощи Петродворцового района.

Как следует из документа, имеющегося в распоряжении Федерального агентства новостей, пока проверка начата в отношении «неустановленных лиц», в действиях которых усматривается состав преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Напомним, речь идет о сборах денег в Интернете якобы для помощи оставшихся без средств индивидуальной защиты сотрудников станции скорой помощи Петродворцового района. Руководство самой станции случайно узнало о происходящем из социальных сетей. Заместитель главного врача Сергей Жварницкий, не желая пойти «по статье» за соучастие в сомнительных финансовых схемах (при том, что СИЗ в организации хватало), написал на непрошенных благотворителей заявление в полицию, после чего, оказавшись уже в центре скандала, обратился за помощью к депутату Госдумы Евгению Марченко.