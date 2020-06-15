Экс-участник группы «На-на» Левкин рассказал, можно ли побороть рак без денег

Санкт-Петербург, 15 июня. Российский певец, экс-участник группы «На-на» Владимир Левкин рассказал о своей борьбе с раком, а так же о роли обязательного медицинского страхования и благотворительных фондов в лечении болезни, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Левкин стал участником онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот». Исполнитель в ходе обсуждения темы онкологических заболеваний рассказал, можно ли побороть рак без денег.

«Если говорить медицинским языком, мы все практически находимся в ремиссии. Я дважды через это прошел. Что такое находиться в ремиссии, знает каждый, кто прошел через это заболевание. По сути вопроса, возможно ли это сделать без денег, — невозможно. В этом большую роль играет государство и медицинская страховка. Это заболевание, которое требует огромных вложений. Вы сами прекрасно знаете, что каждый организм реагирует на разные препараты по-своему. Здесь очень важно правильно подобрать препараты, которые не всегда в полном объеме у нас покупаются. Поэтому очень часто люди едут лечиться за границу. Не потому, что наши врачи не умеют лечить это заболевание, а потому, что у нас конкретные препараты могут быть просто не сертифицированы», — убежден Левкин.

Также певец ответил на уточняющий вопрос об эффективности ОМС и случаях, когда нужна поддержка благотворительных фондов.

«Организмы у всех разные, не все организмы принимают препараты, которые идут по ОМС. Но в большинстве случаев те препараты, которые выписываются по обязательному медицинскому страхованию, подходят основной массе людей. Есть исключения, есть случаи, когда организм не принимает предоставленные препараты. Мне кажется, тестирование и разрешение этих препаратов каждый год должно становиться больше», — заключил музыкант.

Ранее в ходе онлайн-эфира онколог Георгий Манихас рассказал, что вакцинирование решило в Австралии проблему рака шейки матки. Однако россиянки не прививаются и продолжают болеть.