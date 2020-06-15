Минобороны провело заключительную репетицию парада Победы в Алабино

Москва, 15 июня. Министерство обороны России провело в Алабино заключительную репетицию парада Победы, который должен состояться 24 июня на Красной площади. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась заключительная тренировка пеших расчетов и парадного строя авиации, принимающих участие в военном параде, приуроченном к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В тренировке воздушной части парада были задействованы 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ. Они взлетали с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Готовилась к торжественному мероприятию и пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчетов. В ее состав вошли, в частности, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей и слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

Теперь участникам парада предстоит провести две тренировки непосредственно на Красной площади. Репетиции пройдут ночью 17 и 18 июня.

Генеральный прогон состоится 20 июня. Специально для этого 232 боевые машины, которые примут участие в параде впервые, были перемещены в Северо-Западный округ Москвы на улицу Нижние Мневники, поскольку там подготовлена спецплощадка для размещения военного вооружения и техники.

В ведомстве подчеркнули, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. На всех тренировках задействованные в мероприятии лица были в перчатках и масках.

Трансляция парада на Красной площади по случаю юбилея Победы начнется 24 июня в 10.00 часов по московскому времени. В 22.00 состоится праздничный салют.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы.