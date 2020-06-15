Очевидцы рассказали о нападении на полицейских в Москве

Москва, 15 июня. Злоумышленник, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, стрелял почти в упор, рассказал один из очевидцев перестрелки.

«В перестрелке с полицейскими было слышно пять-шесть выстрелов», — уточнил он.

Другой очевидец добавил, что полицейские остановили такси, которое двигалось с нарушениями, после чего стражей порядка обстреляли.

«Стрельба велась напрямую почти в упор», — подчеркнул мужчина в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи, сначала госпитализировали пострадавших правоохранителей, после чего забрали злоумышленника.

Как сообщалось ранее, полицейские были вынуждены открыть огонь из табельного оружия, чтобы задержать стрелка. По официальным данным ГУ МВД по Москве, инцидент со стрельбой произошел в районе дома 156 по Ленинскому проспекту.

Сотрудники ДПС остановили такси за нарушение ПДД. Проходивший мимо гражданин начал стрелять в полицейских. Он вел огонь, предположительно, из травматического оружия. Оба сотрудника были ранены, несмотря на это им удалось задержать стрелявшего.

Сейчас за жизнь полицейских борются врачи. Стрелок тоже находится в больнице. В Сети появлялись сообщения о том, что он скончался, однако в ГСУ СК РФ эти данные опровергли.

