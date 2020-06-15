Онкобольные дети из Крыма получили бесплатное лечение после воссоединения полуострова с РФ

Санкт-Петербург, 15 июня. Приятным сюрпризом для жителей крымского полуострова после вхождения республики в состав Российской Федерации стала возможность получать бесплатное медицинское лечение, заявила директор крымского благотворительного фонда «Будем милосердны» Нона Бахарева в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Как лечат онкологические заболевания в России сегодня».

«До 2014 года нам, крымчанам, нельзя было переступить порог больницы, если у тебя нет денег. Нам есть с чем сравнить, у нас был период до 2014 года и потом. Я вхожу в координационный совет по ОМС в Крыму и могу сказать, что наши граждане хорошо понимают, что такое бесплатная медицина: в нашем регионе все ее требуют, жалобы пишут, если что не предоставили», — рассказала Бахарева.

Одним из главных достижений в области здравоохранения директор благотворительного фонда считает появившуюся у крымчан возможность лечиться в федеральных медицинских центрах крупных российских городов. В том числе оперативно лечить детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

«До того момента, когда Крым стал Россией, много детей умирало, поскольку в той стране, где мы находились, не занимались такими болезнями как детская онкология – то, что самое дорогое. Наш благотворительный фонд не успевал собирать деньги, так как дети гибли, приходилось что-то делать. Слава Богу, случился 2014 год, теперь у деток есть возможность лечиться в Москве, Санкт-Петербурге с хорошими результатами», — радуется глава фонда.

Отвечая на вопрос, в чем причина того, что родители все-равно продолжают собирать деньги для лечения детей, директор благотворительного фонда «Будем милосердны» отметила, что основная часть средств, аккумулируемых, например, ее фондом, тратится на оплату проезда больных к месту лечения.

«В сентябре 2019 более 1,5 млн рублей было собрано нашим фондом, 1,3 млн потрачены на дорожные расходы, перевозку детей. Моя работа сейчас в том, что покупаю билеты, чтобы перевозить детей. Для родителей такие суммы непосильны, оплачивать 5–6 перелетов в год», — говорит участница эфира..

Кроме того, деньги фонда помогают больным экстренно покупать необходимые дорогостоящие лекарства.