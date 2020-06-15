Онкобольные дети из Крыма получили бесплатное лечение после воссоединения полуострова с РФ

Санкт-Петербург, 15 июня. Приятным сюрпризом для жителей крымского полуострова после вхождения республики в состав Российской Федерации стала возможность получать бесплатное медицинское лечение, заявила директор крымского благотворительного фонда «Будем милосердны» Нона Бахарева в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Как лечат онкологические заболевания в России сегодня».
«До 2014 года нам, крымчанам, нельзя было переступить порог больницы, если у тебя нет денег. Нам есть с чем сравнить, у нас был период до 2014 года и потом. Я вхожу в координационный совет по ОМС в Крыму и могу сказать, что наши граждане хорошо понимают, что такое бесплатная медицина: в нашем регионе все ее требуют, жалобы пишут, если что не предоставили», — рассказала Бахарева.
Одним из главных достижений в области здравоохранения директор благотворительного фонда считает появившуюся у крымчан возможность лечиться в федеральных медицинских центрах крупных российских городов. В том числе оперативно лечить детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
«До того момента, когда Крым стал Россией, много детей умирало, поскольку в той стране, где мы находились, не занимались такими болезнями как детская онкология – то, что самое дорогое. Наш благотворительный фонд не успевал собирать деньги, так как дети гибли, приходилось что-то делать. Слава Богу, случился 2014 год, теперь у деток есть возможность лечиться в Москве, Санкт-Петербурге с хорошими результатами», — радуется глава фонда.
Отвечая на вопрос, в чем причина того, что родители все-равно продолжают собирать деньги для лечения детей, директор благотворительного фонда «Будем милосердны» отметила, что основная часть средств, аккумулируемых, например, ее фондом, тратится на оплату проезда больных к месту лечения.
«В сентябре 2019 более 1,5 млн рублей было собрано нашим фондом, 1,3 млн потрачены на дорожные расходы, перевозку детей. Моя работа сейчас в том, что покупаю билеты, чтобы перевозить детей. Для родителей такие суммы непосильны, оплачивать 5–6 перелетов в год», — говорит участница эфира..
Кроме того, деньги фонда помогают больным экстренно покупать необходимые дорогостоящие лекарства.
«Когда у ребенка лейкемия, заранее закупить препараты невозможно. Предсказать, что сегодня поступит такой ребенок, тоже никто не может. Заказать необходимый препарат нужно на третий день, как поставили диагноз, важно, чтобы ребенок его получал сразу. Однако закупка займет как минимум 2–3 недели. В этом случае фонд закупает препарат и передает больным, чтобы они вовремя его принимали», ― объяснила она.