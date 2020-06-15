الأسد يعيد الاقتصاد السوري من خلال مساعدة رجال الأعمال في شرق الغوطة

التسوية السياسية ، ومساعدة شركات القطاع الخاص وخلق طرق تصدير من خلال تحسين العلاقات مع الحلفاء, كيف استعادت حكومة بشار الأسد الاقتصاد من خلال المساعدة على تطوير الأعمال في سوريا ؟ العالم السياسي أندري كوشكين أجاب على هذا السؤال لوكالة الأنباء الفيدرالية.

الاهتمام بالتنمية

قام ممثلو اللجنة الوزارية السورية بفحص المنشآت الصناعية في عدد مناطق في شرق الغوطة ، وتحدثوا مع رجال الأعمال المحليين والحرفيين. المعلومات عن هذا قدمتها والوكالة العربية السورية للأنباء.

يشار إلى أن عملية الفحص تمت كجزء من مشروع حكومي بقيادة بشار الأسد لتحديد الصعوبات في الأعمال السورية ، وكذلك لتقديم المساعدة اللازمة لرجال الأعمال.

وبحسب أحمد القادري ، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ، فقد زارت اللجنة المناطق الصناعية في مليحة وعدرا وتل الكردي. طلب رجال الأعمال المحليون من الحكومة تقديم قروض ميسرة ، ودعم تكاليف النقل ، وتخفيف العبء الضريبي والمساعدة على إعادة الأعمال التجارية التي دمرها المتشددون.

وعدت السلطات السورية بمساعدة رجال الأعمال ، مشيرة إلى استعدادهم للمساعدة في تطوير أكثر من 1400 ورشة.

أخبر أندريه كوشكين ,رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا وخبير رابطة العلماء السياسيين العسكريين ، كيف تعمل حكومة بشار الأسد على استعادة الصناعة في سوريا خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية .

تقديم المساعدة إلى الصناعة والأعمال التجارية

وذكر محاور وكالة الأنباء الفيدرالية أنه حتى وقت قريب ، بدت شرق الغوطة في الإعلام من وجهة النظر العسكرية السياسية كمكان للقتال والاستفزازات المختلفة من قبل المسلحين. الآن هناك المزيد والمزيد من المعلومات حول أعمال الترميم في هذه المنطقة - وهذا جانب سياسي هام بالنسبة لدمشق الرسمية.

و قال الخبير الساسي: "تحتاج حكومة بشار الأسد إلى تطوير المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية والمجال الاجتماعي. والآن يتم عمل الكثير في هذا الصدد. لكن المساعدة الدولية مهمة أيضا ، بما في ذلك من حلفاء سوريا ، والتي ستشمل الاستثمارات".

ووفقا لأندريه كوشكين ، يرى أن الحكومة السورية تشعر بالقلق لأن الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تتمتع بظروف مواتية وبجميع الفرص للانتعاش والتنمية.

و انهى أندريه كوشكين:" تقوم دمشق الرسمية بكل ما هو ضروري ، بما في ذلك تحويل الصراع في البلاد إلى مستوى سياسية ، وإعادة اللاجئين ، وضمان الأمن وإصلاح البنية التحتية. ومن العوامل الهامة في عمل السلطات السورية تحسين العلاقات مع الحلفاء ، الأمر الذي قد يساهم في تنمية الصادرات.

بالنسبة للأعمال التجارية ، فإن كل الاتصالات التي تسمح بإنشاء أسواق المبيعات أو الحصول على أسواق المواد الخام لرخاء الإنتاج هي مواتية للأعمال التجارية. ولكن من المهم أيضا استخدام الاحتياطيات الداخلية في سوريا. ولذلك فإن لدى السلطات مجموعة واسعة من فرص التنمية.".