СМИ: Боевики ПНС Ливии убили египтян после того, как в Сети появилось видео их пыток

Триполи, 15 июня. Арабское издание Al-Hadath сообщило, что боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) убили египетских рабочих.

По данным ресурса, часть похищенных в Тархуне египтян расстреляли. Об этом журналистам сообщил источник из Мисураты, куда после нападения перевезли рабочих из Египта. Казнили лишь тех, кто попал на кадры видеозаписи, на которой боевики демонстративно издеваются над пленниками. Местный информатор Al-Hadath уточнил, что погибших захоронили вместе.

عاجل | مصادر في مصراته: المصريين تم قتلهم رميًا بالرصاص بعد تصوير الفيديو وتم دفنهم بشكل جماعي



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Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что мисуратская группировка пытала мирного жителя. Жертвой террористов оказался мужчина, похожий на одного из похищенных египтян. В данном материале также опубликован видеоролик, на котором пленников заставляют стоять на одной ноге и оскорблять собственного президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси, а также проклинать силы фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. По версии источника арабского информационного агентства, боевики ПНС казнили тех, кто попал на кадры этого ролика.

A number of Egyptian workers in Tarhouna were kidnapped by a UN-backed GNA armed group.

The Egyptian nationals were told to curse Al-Sisi and the LNA.



Forced to stand on one leg they were then ordered to chant support for Misrata. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Xr8U4FQ77a — Libya Review (@LibyaReview) June 14, 2020

Вероятно, боевики ПНС заметили, что запись попала в Сеть, и решили обезопасить себя от утечки информации о собственных преступлениях. Напомним, узники частной тюрьмы «Митига» неоднократно рассказывали о средневековых пытках, которые им пришлось пережить в плену у террористов. Помимо этого, недавно выяснилось, что глава «МВД» ПНС Фатхи Башага принимает личное участие в издевательствах над безвинно заточенными в ливийские «изоляторы» людьми. Выживший в «Митиге» Раджаб Макрахи заявил, что «министр» выдавил ему глаз ложкой.

Напомним, что в Ливии уже более года незаконно удерживают двух граждан РФ, социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Они официально прибыли в североафриканское государство, имели при себе комплект необходимых документов, в том числе проштампованные в ливийском посольстве визы, а также разрешение на осуществление исследовательской деятельности на территории иностранного государства. Однако их похитили и заточили в «Митиге». За 13 месяцев в плену у террористов ПНС им так и не предъявили обвинения.