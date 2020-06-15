Наталия Цайзер: Россия может продвигать принципы устойчивого развития в Африке

Россия может предложить странам Африки, в частности — Гвинее, свою модель взаимовыгодного международного сотрудничества и устойчивого экономического развития на фоне развивающегося кризиса на Западе. Такую мысль в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказала председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер.

Референдум по проекту новой конституции для Гвинейской Республики прошел в стране 22 марта. Обновленный основной закон страны был принят подавляющим большинством голосов — 89.76%. Итоги голосования, как того требовал президент Гвинеи Альфа Конде, были внимательнейшим образом рассмотрены Конституционным судом, который утвердил итоги волеизъявления народа Гвинеи.

Голосование проходило в сложной обстановке. С одной стороны, это было вызвано пандемией коронавируса, которая охватила и Гвинею. С другой — громкими заявлениями оппозиционных партий, которые призывали бойкотировать голосование.

Несмотря на подтверждение законности проведения референдума со стороны Конституционного суда страны, оппозиционные депутаты продолжают выражать свое недовольство. Так, глава партии «Демократический союз за обновление и прогресс» (UDRP) Эдуард Зутому Кпогому в ответ на предложение президента страны наладить диалог с оппозицией, заявил, что согласен вести диалог с Конде только при содействии США и ООН. Ранее этот же политик фактически обвинял Конде в том, что тот принимает помощь от Пекина в борьбе с коронавирусом, а также инвестиции Китая в страну.

Может сложиться впечатление, что гвинейская оппозиция проталкивает интересы США в стране, которым экономическая деятельность Китая в Африке совсем не по нраву. Однако председатель правления «АДИ» Наталия Цайзер в беседе с корреспондентом ФАН пояснила, что проблема куда шире, чем борьба за место на рынке в отдельно взятой стране Африки.

«В связи со сложившейся мировой обстановкой государственные устройства многих стран начинают расшатываться. В том числе и в африканских государствах. Все то, что сейчас происходит в социальной среде Соединенных Штатов, возможно, имеет гораздо большую тенденцию к мировому развитию нестабильности, чем отношения США с Китаем на текущий момент. То, что сейчас внутри африканских стран могут возникнуть противостояние и попытки нивелирования существующей государственной власти — это вполне вероятно. И это может быть связано с общемировой тенденцией. С разрушением государственности определенных стран, в том числе и Соединенных Штатов. Беспорядки происходят и в Великобритании, и во Франции. Они уже имеют совершенно другую окраску, но их все связывают определенные идеи. И то, что происходит в африканских странах — тоже может быть отголоском этих процессов», — объяснила Наталия Цайзер.

Таким образом, сводить нападки оппозиционных политиков Гвинеи на законно избранного президента к борьбе агентов влияния США за экономические интересы Вашингтона было бы неоправданным упрощением.

Но нельзя забывать, что в Гвинее сходятся экономические интересы не только США и Китая. Есть совместные проекты с Гвинеей и у России. К примеру, в стране активно работает компания «РУСАЛ», которая не только занимается разработкой бокситов (в Гвинее сосредоточены крупнейшие запасы этого природного ресурса), но и помогает гвинейцам справиться с коронавирусом.

Сразу возникает вопрос о возможностях, которые открываются для России в связи со сложившимся положением. Накопленные национальные резервы и отсутствие многомиллиардного госдолга, а также успешная борьба с коронавирусом проявились в устойчивости экономики даже в условиях падения цен на нефть. Это дает возможность задуматься о дальнейшем экономическом сотрудничестве с африканскими странами. Однако по мнению Наталии Цайзер, главное, что Россия может предложить Африке — это опыт и концепция равноправного взаимовыгодного развития.

«Россия демонстрирует, что на фоне других государств наша страна успешно решает свои задачи: Россия решает задачи своего народа, Россия старается придерживаться всех принципов суверенного государства, и Россия декларирует свое видение миропорядка, транслируя его своим партнерам. По отношению к Африке Россия выступает в качестве партнера, может выступить советником. Но не допускает никакого вмешательства в африканские дела. Африканским проблемам — африканские решения. С Гвинеей ситуация абсолютно такая же. Другое дело — продвигать принципы грамотного устойчивого развития, экономического подъема, чтобы вернуть ситуацию из мировой экономической рецессии в нормальное русло, начать передавать или даже совместно экспериментировать с собственным опытом с африканскими государствами».

Цайзер напомнила, что Россия выступает гарантом безопасности в ряде государств, а значит, она должна этот опыт транслировать дальше. Но важным условием этого процесса является сохранение позиции невмешательства в дела других стран. Тогда усилия России будут восприняты как консолидированная попытка работать с государствами, которые принимают и разделяют эту позицию.

В ситуации, когда меняется мироустройство в целом, Россия не может себе позволить замыкаться в разрозненных экономических проектах, какими бы эффективными они ни были. На планете сложилась уникальная ситуация, когда принципы взаимовыгодного сотрудничества и уважения интересов партнера, которые последовательно демонстрирует Россия, могут стать востребованным экспортным продуктом страны.