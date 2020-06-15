В СК опровергли информацию о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Москва, 15 июня. Мужчина, который открыл огонь по инспекторам ДПС на Ленинском проспекте в Москве, жив. Ранее сообщалось, что он скончался.

Информацию о смерти злоумышленника в комментарии РИА Новости опроверг представитель ГСУ СК РФ.

Напомним, оба полицейских, получивших ранения, сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивается врачами как тяжелое. По данным источника ТАСС, в инспекторов ДПС попало около семи пуль.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло сегодня днем в районе дома 156 по Ленинскому проспекту. Инспекторы ДПС остановили такси, водитель которого ехал с нарушениями ПДД. В этот момент проходивший мимо мужчина открыл огонь по правоохранителям. Оба сотрудника были ранены. Чтобы задержать злоумышленника, они были вынуждены применить табельное оружие.