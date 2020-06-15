Работа россиян 1 июля будет оплачена в двойном размере

Москва, 15 июня. Работающие 1 июля россияне получат оплату за этот день в двойном размере. Об этом сообщили в Роструде.

«День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — говорится в сообщении ведомства.

Оплата труда 1 июля будет приравнена к оплате в праздничные дни, которые, в соответствии с Трудовым кодексом России, оплачиваются в повышенном размере.

Работающим сдельно будет выплачено дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие праздники, если оно установлено локальными нормативными актами. Кроме того, по желанию трудящегося за 1 июля вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха.

«В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается», — отметили в Роструде.

1 июля в этом году стало в России выходным днем после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства завизировал распоряжение о проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию в этот день, напоминает телеканал «360».

Член Общественной палаты РФ Константин Комков в интервью «Ридусу» отметил, что меры, принятые Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ по проведению голосования, должны обеспечить максимальную защиту здоровья граждан, которые решат отдать свой голос. По его словам, ЦИК очень профессионально подошел к решению ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.