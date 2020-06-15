Российские Су-27 сопроводили самолеты США и НАТО в небе над Балтикой 

Москва, 15 июня. Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и самолеты разведывательной авиации НАТО над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО Западного военного округа в понедельник вскрыли действия самолетов, для их сопровождения подняли российские истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Кроме того, за иностранными самолетами следили посредством российских радиолокационных средств контроля.

«Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в Минобороны.

Самолеты ВВС США и Североатлантического альянса выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учений Baltops-2020. В маневрах участвуют вооруженные силы 17 стран и почти 30 военных кораблей. Учения проводятся практически у самых границ России.

В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Россия не оставила провокацию без ответа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ направить бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ на Балтику, где они на виду у западных оппонентов провели тренировочный маневр по уничтожению условных морских целей.