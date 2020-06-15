Французская компания Total может сделать Мозамбик зависимым от экспорта газа

Монтрёй, 15 июня. Французское отделение неправительственной организации «Друзья Земли» 15 июня подвергло критике намерение французской компании Total запустить добычу природного газа на севере Мозамбика.

«В последние годы французские власти активизировали свою деятельность в Мозамбике. Они делают все возможное, чтобы газовые промышленники и их банкиры получили выгоду от газовых месторождений в размере 60 млрд долларов США. Таким образом они загонят страну в зависимость от ископаемого топлива», — заявили представители организации в своем докладе под названием «От газового Эльдорадо до хаоса: Франция толкает Мозамбик в газовую ловушку».

В сентябре 2019 года посланники Total прибыли в Мозамбик качестве основных операторов крупного газового проекта Mozambique LNG. Оказать финансовую поддержку решило и французское правительство, предоставив экспортную гарантию в размере более полумиллиарда евро. Также задействованы четыре крупных французских частных банка, из которых ключевую роль финансовых консультантов газовых операторов играют два – Crédit Agricole и Société Générale.

Руководство Total рассчитывает начать добычу к 2022-2023 году. Всего планируется инвестировать 25 млрд долларов США.

Впервые обширные запасы природного газа объемом 5 000 млрд кубометров были обнаружены у северных берегов Мозамбика в 2010 году. Месторождения в основном расположены в провинции Кабу-Делгаду. Начиная с октября 2017 года гражданское население региона страдает от нападений исламистских группировок. Представители организации «Друзья Земли» опасаются, что присутствие Франции в Кабу-Делгаду может усилить напряженность в регионе.