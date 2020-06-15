Онколог рассказал, сможет ли человечество победить рак

Санкт-Петербург, 15 июня. Заведующий кафедрой онкологии ФПО ПСПбГМУ имени И.П. Павлова, заслуженный врач России Георгий Манихас обсудил борьбу с онкологическими заболеваниями в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт ответил на вопрос, удастся ли человечеству победить рак.

«На мой взгляд — нет. Будут перспективные направления — молекулярные и генетические. Истинные причины развития рака — нет (не будут побеждены. — Прим. ФАН)», — поделился мнением заслуженный врач.

Манихас при этом озвучил теорию, по которой человечество может избавиться от рака.

«Я приверженец эволюционной теории. Сложно об этом говорить, пока у нас нет полноценного учения о возникновении онкологических заболеваний. <...> Может это несколько фантастично, об этом говорить, но, может быть, со временем эволюционные процессы приведут к тому, что выделится такая популяция, которая сможет этому противостоять», — пояснил онколог.

Ранее Манихас констатировал, что развитие некоторых видов онкологических заболеваний можно предотвратить простым путем. Он пояснил, что речь идет о вакцинировании. В качестве примера специалист привел опыт Австралии, в которой обязательной прививкой от ВПЧ была решена проблема заболеваемости женщин раком шейки матки.

Напомним, ровно пять лет назад не стало популярной российской певицы Жанны Фриске. Артистка умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Врачи выявили у нее рак головного мозга — глиобластому.