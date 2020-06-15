Московская прокуратура признала законным дело против оклеветавшего ветерана Навального

Москва, 15 июня. Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального за комментарии, унижающие человеческое достоинство ветерана войны. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А. А. Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»)», — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, Навальный опубликовал заведомо ложные и унижающие человеческое достоинство комментарии, относящиеся к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко.

Статья, которую нарушил скандально известный блогер, не предусматривает лишения свободы, но предполагает штраф в виде выплаты до 1 миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ. Под последним подразумевается подметание улиц, наведение порядка на кладбищах и другие подобные действия.

О том, что СК завел уголовное дело против Навального из-за клеветы в адрес Артеменко, стало известно 15 июня.

Глава признанного иноагентом ФБК («Фонда борьбы с коррупцией») позволил себе в Сети резкое высказывание по отношению к ветерану, назвав его, в частности, «продажным холуем». Такую реакцию Навального спровоцировало участие фронтовика в видеоролике, посвященном голосованию по поправкам в конституцию.

Слова Навального возмутили общественность. Более 10 тысяч россиян поддержали петицию с требованием наказать блогера за оскорбления, к ним присоединился и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.