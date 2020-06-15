В Кремле сообщили о переговорах по проведению саммита по Сирии

Москва, 15 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переговорах по проведению саммита по Сирии.

«Этот вопрос обсуждается по дипломатическим каналам», — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Ранее о том, что Анкара рассчитывает на саммит «астанинской тройки» по Сирии в Иране после видеоконференции лидеров трех стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года. Решить проблему пытаются Россия, Турция и Иран, выступающие гарантами перемирия в САР. С 2017 года ведется переговорный процесс в «астанинском формате».

В январе 2018 года в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путин прошел конгресс сирийского национального диалога. Он стал первой попыткой посадить за стол переговоров широкий круг участников конфликта в Сирии. По итогам конгресса было решено создать конституционный комитет, базирующийся в Женеве. Основной задачей этого органа является подготовка конституционной реформы.

В мае постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил, что попытка созыва конституционного комитета Сирии будет предпринята, как только позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.