Названа причина отмены развода Пелагеи с Телегиным

Москва, 15 июня. Певица Пелагея не смогла развестись с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Первое заседание суда по бракоразводному процессу сорвалось из-за сообщения о минировании.

Заседание по делу о разводе Пелагеи и Телегина было назначено на понедельник, 15 июня. Однако расторгнуть звездный брак так и не удалось. Неизвестные сообщили о минировании Никулинского суда Москвы, где проходило заседание. Слушание перенесено на 18 июня.

Певица прожила в браке с Телегиным четыре года, однако решила разорвать отношения из-за того, что спортсмен закрутил роман на стороне. Это уже не первый развод для Телегина. Ранее он ради Пелагеи оставил стриптизершу Евгению Ноур с малолетним сыном. Впрочем, сама исполнительница утверждает, что развод произошел по обоюдному согласию.

Расставание звездной пары затянулось из-за пандемии коронавируса. Фактически супруги не жили вместе с конца прошлого года, но на развод Пелагея подала только в конце мая. Пелагея назвала разрыв «нерадостной историей». По ее словам, если «третьи лица» не вмешаются в бракоразводный процесс, все юридические вопросы решены будут без скандальных разбирательств.

Ранее в понедельник сорвался развод еще одной звездой пары — Джигана и Оксаны Самойловой. Однако причиной стало то, что супруги не явились на заседание суда.