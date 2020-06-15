Стало известно о состоянии раненных на Ленинском проспекте в Москве полицейских 

Москва, 15 июня. Оба сотрудника полиции, получившие ранения при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент в столице произошел в понедельник днем. Сотрудники ГИБДД остановили такси для проверки, и в это время прохожий открыл по ним огонь из, предположительно, травматического оружия.

«Неизвестный выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому — в ногу. Они находятся в тяжелом состоянии», — сообщил источник ТАСС.

Один из полицейских, несмотря на полученное ранение, смог задержать нападавшего при помощи табельного оружия. Злоумышленник впоследствии скончался в больнице. По предварительным данным, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По факту случившегося в Москве возбуждено уголовное дело. Ранее в Сети появилось видео с места происшествия.