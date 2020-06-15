Путин заявил о необходимости новых мер поддержки экономики и россиян

Москва, 15 июня. Президент России Владимиру Путин заявил, что необходимо проанализировать и решить, какие меры поддержки экономики и россиян следует продлить. С таким заявлением глава государства выступил на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Российский лидер обратился к членам правительства с просьбой донастроить меры поддержки экономики и граждан, если есть сбои. По словам главы государства, впереди ждет непростой этап восстановления экономики, рынка труды и привычного ритма жизни.

Путин напомнил, что период действия некоторых мер истекает 1 июля. В связи с этим, как считает президент, нужно взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение по поводу продления или принятия новых мер.

«Ну, вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают — это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения», — сказал глава государства.

Ранее президент России назвал две задачи, которые нужно было решать российскому правительству во время пандемии коронавируса. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать ее последствия для экономики и граждан, указал Путин. По его мнению, России это удалось сделать.