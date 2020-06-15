Астропсихолог заявила о фатальности каскада затмений 2020: что делать и чего избегать

Астропсихолог Инга Лозанчич объяснила, почему воздействие двойного коридора затмений, переживаемого нами в июне и июле 2020 года, имеет такое сильное значение. Подробности — в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.

В астрологии периоды между двумя соседними затмениями называются коридорами. Первый из них мы проживаем сейчас, поскольку 5 июня 2020 года произошло лунное затмение, а 21 июня будет солнечное. Сразу после него начнется второй коридор, поскольку 5 июля будет еще одно лунное затмение. По словам астропсихолога Инги Лозанчич, мы переживаем очень важный период, в который происходит перезагрузка всей нашей жизни.

«Это время называют фатальным. Что такое фатальность? Рок, судьба. Но эти слова не должны вызывать у вас страх и ужас. Потому что это время можно назвать силовой точкой года. Очень важно в период затмений контролировать свои мысли, обдумывать слова и действия, насколько это возможно. Можно сказать, что своим поведением во время затмения мы формируем на тонком плане свое будущее. На самом деле этот процесс происходит всегда, но в силовую точку года эффект от него ощутимее: вы сможете увидеть первые результаты своих решений через несколько месяцев», — объяснила Инга Лозанчич.

Астропсихолог отметила, что в период затмений часто проявляются кармические вещи.

«Могут возникать ситуации — проверки на прочность, так называемые «кармические уроки», результат которых также будет определенным показателем того, как развивается личность. Ключ к такой проверке — это, в первую очередь, спокойствие. Когда ты спокоен, не паникуешь, то найдешь выход, мобилизовав свои силы и психику и даже обнаружив пространство для развития», — рассуждает Инга Лозанчич.

Она рекомендует относиться к неожиданным ситуациям как к ресурсу для развития, не драматизировать, смотреть на все зрело.

Инга Лозанчич посоветовала сейчас создавать внутренние заделы, в том числе творческие, делая акценты на положительных сторонах вещей и явлений.

«В первую очередь попробуйте ощутить радость и кураж от предстоящего труда. Это не так просто, но можно собраться и настроиться, найдя во всем позитивные моменты. Превратите ряд своих задач в игру — когда есть легкость в отношении, происходят озарения и рождаются уникальные произведения искусства. Господствующая сейчас энергия дает возможность находить ответы на волнующие вас вопросы, будьте ей открыты», — отметила астропсихолог.

Инга также рассказала, что первая половина июня 2020 года была напряженной по нервно-психическому состоянию, а наступившая неделя уже наполнена творческой, созидательной энергией, о которой шла речь выше.

«Лунное затмение не дает эмоциональной стабильности, и человек может испытывать целую гамму разнополярных чувств. Зато вторая половина июня будет более устойчивой по сравнению с первой. Солнечное затмение (соединение Солнца и Луны) — это новолуние, начало нового лунного месяца, время, закладывать новое в свою жизнь. Поэтому 21 июня, в 9 часов 41 минуту, можно совершить некий ритуал по закладке своей новой жизненной программы. А потом в течение всей недели настраиваться на позитивные вещи — мысли тоже программируют будущее. И благодаря им мы меняемся внутренне и внешне. Сейчас — идеальное время для работы над собой, над отношениями с окружающими», — добавила Инга Лозанчич.

Какие еще уникальные астрологические явления мы переживем в ближайшее время и как они повлияют на наше состояние, читайте в этом материале ФАН.