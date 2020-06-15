Аналитик рассказал, как «Газпром» может решить спор с турецкими компаниями по оплате $2 млрд

Частные турецкие компании могут пойти на пролонгацию контракта с «Газпромом» по поставкам газа с частичным погашением задолженности, которая возникла от неисполнения обязательств турецкой стороны. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал накопившийся долг ряда турецких компаний перед «Газпромом» в размере два миллиарда долларов. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати». По информации журналистов, за прошлый год они реализовали только 15% от согласованных объемов и не имеют средств, чтобы заплатить за них.

На данный момент должники ведут переговоры с российским газовым концерном, но не исключено, что их придется перевести на государственный уровень. Отмечается, что компании пытаются урегулировать споры без судебных разбирательств.

Сложившаяся вокруг «Газпрома» и турецких компаний ситуация, по словам преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, имеет несколько причин возникновения.

«У турецкой экономики в прошлом году были такие большие проблемы, что турки даже девальвировали лиру. Им не нужно было столько газа, потому что стало меньше промышленного производства. В Турции столкнулись с переизбытком предложения по газу. Поэтому частные компании не исполнили свои обязательства по условиям контракта «бери или плати», — объяснил Юшков в беседе с ФАН.

При этом нефтегазовый аналитик напомнил, что в 2019 году уже начиналось падение цен спотовых котировок газа, поскольку зима оказалась довольно теплой. Поэтому 4-й квартал 2019 года был периодом, когда турецкие власти не выбирали объемы газа по контракту с «Газпромом». Среди иных причин — на рынке возник большой переизбыток предложения сжиженного природного газа (СПГ), говорит эксперт.

«Турция последнее время довольно много потребляет СПГ, потому что ситуация на рынке позволяет выхватывать дешевые партии этого ресурса. Частные компании вполне могли пойти по пути неисполнения контракта с «Газпромом», и при этом покупали бы СПГ со спотового рынка», — сказал он.

Собеседник ФАН замечает, что теперь компании просят пересмотреть условия контракта с российским монополистом и найти какой-то компромисс. Однако здесь вопрос состоит в том, что они будут предлагать «Газпрому» вместо выплаты двух миллиардов долларов.

«В мировой практике предлагается пролонгация контракта в обмен на задолженность и увеличение объемов поставок газа. Но последний вариант будет сложно даваться турецким компаниям, потому что если они сейчас не могут сбыть объемы газа, которые законтрактовали, то как они смогут сделать это в дальнейшем, если будет такая договоренность с «Газпромом». Пролонгация контракта — этот вариант может устроить «Газпром» и о нем может идти диалог. В этом может быть компромисс. Также может быть рассмотрен вариант частичного погашения долга в обмен на пролонгацию», — пояснил Юшков.

Не стоит забывать, что на отношения турецких компаний и «Газпрома» может оказать влияние руководство Турции, полагает эксперт.

«Оно может использовать эту ситуацию для давления на Россию в Сирии и Ливии. Власти Турции попросят компании не платить неустойки и не покупать российский газ. Тем более сейчас есть более выгодная альтернатива из Азербайджана и доступность СПГ», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, в 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 35 процентов в годовом выражении, до 15,51 миллиарда кубометров. Причиной таких тенденций стали теплая зима и рост закупок сжиженного природного газа (СПГ) у Азербайджана и у других поставщиков.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Белоруссию из-за долгов Минска могут прекратиться. Белорусская сторона задолжала «Газпрому» более 165,57 миллиона долларов.